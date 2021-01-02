الزمالك يهزم إنبي بثنائية في الدوري (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقى الهدف الأول للزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة.

وفى الدقيقة 44 أضاف يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الوحيد عن طريق المدافع المخضرم رامى صبرى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيد للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري، متساويًا مع الأهلي في عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتي فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.