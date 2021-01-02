شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمود علاء مدافع الزمالك تعلن إصابة أسرتها بالكامل بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت زوجة محمود علاء، مدافع الزمالك، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، إصابتها والعائلة بالكامل بفيروس كورونا. وأكدت زوجة المدافع الدولى أنها شعرت بصداع مزمن ومغص وغثيان وآلام فى المعدة ودوخة واحتقان وأعراض البرد العادية، لكنها أكدت أنها لم تعرف أنها مصابة بالمرض إلا بعد إجراء تحاليل بالصدفة.

وأضاف زوجة محمود علاء أن العائلة بالكامل أصيبت بالفيروس، متمنية من الجميع الدعاء لها ولأسرتها الصغيرة بالشفاء .

وأعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب بالأمس للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد تماثله للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يخضع محمود علاء لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وغاب محمود علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء.