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شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمود علاء مدافع الزمالك تعلن إصابة أسرتها بالكامل بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت زوجة محمود علاء، مدافع الزمالك، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، إصابتها والعائلة بالكامل بفيروس كورونا. وأكدت زوجة المدافع الدولى أنها شعرت بصداع مزمن ومغص وغثيان وآلام فى المعدة ودوخة واحتقان وأعراض البرد العادية، لكنها أكدت أنها لم تعرف أنها مصابة بالمرض إلا بعد إجراء تحاليل بالصدفة.
وأضاف زوجة محمود علاء أن العائلة بالكامل أصيبت بالفيروس، متمنية من الجميع الدعاء لها ولأسرتها الصغيرة بالشفاء .
وأعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب بالأمس للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد تماثله للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.
ومن المقرر أن يخضع محمود علاء لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.
وغاب محمود علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء.
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