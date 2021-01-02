شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: أخطاء منطقة الجزاء المثيرة الأبرز فى لقاء انبي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنبى * الزمالك

المسابقة : الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز

الملعب : استاد بتروسبورت

نتيجة المباراة : هدفان مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمد الصباحى

المساعد الأول : يوسف البساطى

المساعد الثانى : أحمد توفيق

الحكم الرابع : محمد الشرقاوى

حكام الـVAR : صبحى العمراوى، أحمد عبد الله.

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : محمد الصباحى

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: فى مباراة متوسطة المستوى كانت بعض القرارات التحكيمية صحيحة والأخرى مثيرة للجدل خاصة من غرفة تقنية الـVAR وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 3 من الشوط الأول لا يتردد الصباحى فى احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك نتيجة الركل الواضح من مدافع إنبى زياد أبو غطاس ضد لاعب الزمالك أشرف بن شرقى، وقرار صحيح من الحكم والـVAR يؤكد صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 23 مطالبة من لاعبى إنبى باحتساب ركلة جزاء، الحكم قريب، ويشير باستمرار اللعب على الرغم من وجود مخالفة الدفع الواضحة من لاعب الزمالك ضد لاعب إنبى، والسؤال هنا لماذا لم يتدخل الـVAR فى مراجعة القرار مع حكم المباراة وتحديد ما إذا كانت المخالفة داخل أو خارج منطقة الجزاء، وتبين من إعدادات الفيديو وجود المخالفة من داخل منطقة الجزاء، وبالتالى ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة لإنبى.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية ممتازة واستخدام مثالى لعنصرى السرعة والسرعة القصوى فى حالات الهجوم المعاكس والحكم دائما قريب من كل المخالفات.

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم الصباحى عنصر إتاحة الفرصة فى الدقيقتين 13، 56 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية: أنذر الصباحى صلاح ريكو لاعب إنبى فى الدقيقة 84 للاعتراض على قرار الحكم.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول: تعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 14، وأشار إلى حالات التسلل فى الدقيقتين 21, 57، وسمح باستمرار اللعب فى الدقيقة 42 بشكل جيد.

المساعد الثانى: تعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 2، وأشار على حالات التسلل فى الدقيقة 56 من الشوط الثانى.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: كان على الـVAR أن يتدخل بالقرار فى الدقيقة 23 لتنبيه الحكم لوجود مخالفة الدفع الواضحة داخل منطقة الجزاء.