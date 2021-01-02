شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو يهزم النصر وزد يسقط بالخسارة أمام بتروجت فى الجولة السابعة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بورتو السويس الصاعد حديثا للقسم الثانى فى تصدر مجموعته بعد فوزه خارج ملعبه على النصر بهدف دون مقابل رافعا رصيده إلى 13 نقطة فى صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد أبناء مصر الجديدة عند 8 نقاط فى المركز الثامن، بينما استطاع بتروجت العودة للإنتصارات بعد تغلبه على المتصدر زد أف سى بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز الرابع بينما تجمد رصيد أبناء أسامة نبيه عند 12 نقطة ويهبط للمركز الثانى.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن تحقيق الداخلية لفوز غالٍ على الترسانة بهدف دون مقابل رافعا رصيده إلى 12 فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن زد، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 7 نقاط فى المركز الثانى عشر وأبتعد كثيرا عن المنافسة على الصعود وأصبح يحتاج لتدخل إدارى سريع قبل فوات الآوان، فى الوقت الذى نجح فيه جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان من مواصلة عروضه بتحقيق الفوز الثانى على التوالى على حساب السكة الحديد بهدف دون مقابل.

وجاءت باقى نتائج المجموعة فوز سرس الليان على النجوم بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد النجوم عند 7 نقاط فى المركز العاشر، بينما تعادل منتخب السويس على ملعبه سلبيا مع المريخ ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ليهبط للمركز الخامس، بينما رفع أبناء بورسعيد رصيدهم إلى 10 نقاط فى المركز السابع، كما تعادل القناة مع طنطا سلبيا .