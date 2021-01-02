شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يصطحب مدحت عبد الهادى لغرفة ملابس انبي للاعتذار لـ طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أيمن يونس، رئيس لجنة كرة القدم بنادى الزمالك، باصطحاب مدحت عبد الهادى، المدرب المساعد للفريق الأبيض، إلى غرفة خلع الملابس لفريق إنبى؛ لتقديم اعتذار إلى حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، وذلك عقب توجه إشارات غير لائقة إلى الجهاز الفنى للفريق البترولى، خلال سير اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، فى بطولة الدورى الممتاز.

وواصل فريق الزمالك نتائجه الإيجابية بالفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10، محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

وشهد ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وإنبى مواصلة الجونة تربعه على قمة الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وجاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، بينما جاء الزمالك فى المركز الثالث بـ10 نقاط أيضا، بعدما خاض 4 مباريات تعادل فى لقاء وحيد وفاز فى 3 مباريات، ولكن يتفوق الأحمر على الأبيض بفارق الأهداف.