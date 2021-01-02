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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتيب هدافى الدورى المصري بعد ماتش الزمالك وإنبي، شهد مواصلة تربع كهربا لاعب الأهلى على قمة الجدول برصيد 3 أهداف، مع زميليه والتر بواليا المنتقل حديثا إلى الأحمر ومحمد شريف، وعمر كمال لاعب المصرى وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش بنفس رصيد الأهداف.



ترتيب هدافى الدوري بعد ماتش الزمالك وإنبي

ترتيب هدافى الدورى المصري بعد ماتش الزمالك وإنبي

وجاءت أهداف مباريات اليوم كالتالى...

الزمالك 2 – 1 إنبي

واصل الزمالك نتائجة الإيجابية بالفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

الاتحاد السكندري 2 - 1 طلائع الجيش

اقتنص فريق الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدورى.