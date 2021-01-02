ترتيب هدافى الدورى المصري بعد ماتش الزمالك وإنبي

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ترتيب هدافى الدوري بعد ماتش الزمالك وإنبي
وجاءت أهداف مباريات اليوم كالتالى...الزمالك 2 – 1 إنبي
واصل الزمالك نتائجة الإيجابية بالفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.الاتحاد السكندري 2 - 1 طلائع الجيش
اقتنص فريق الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدورى.
تقدم أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، بينما تمكن الإيفوارى رزاق سيسيه من إدراك هدف التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 40 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 90 نجح البديل الجامايكى روماريو في إحراز الهدف الثانى للاتحاد ليرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط في المركز السابع بجدول الدورى ولديه مباراة مؤجلة ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند نقطة وحيدة في المركز الأخير .
جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب الفريقين وظهر منذ الدقيقة الأولى رغبة لاعبى الطلائع في إحراز هدف التقدم وهو ما تحقق بالفعل عندما استطاع أحمد سمير إحراز هدف التقدم في الدقيقة 30 من ضربة جزاء ، بعدما ضغط لاعبو الإتحاد ونجح المتألق الإيفوارى رزاق سيسيه من إحراز هدف التعادل لفريقه من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى وسط مشاهدة من محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش .
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