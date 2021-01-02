شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويعود لتدريبات الاهلي خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود كهربا، لاعب الاهلي، تحول العينة الطبية الأخيرة، التى خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية، ليتأكد تعافى اللاعب وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات الأهلي بدءا من غد الأحد.

ونشر كهربا عبر حسابه على "إنستجرام" صورة من نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها، وأثبتت أن عينته الأخيرة جاءت سلبية، على الرغم من أن المسحة التى أجراها قبل مباراة الاهلي ضد وادي دجلة أثبتت أن عينته سلبية، وبناء عليه تم استبعاده من قائمة مباراة دجلة ودخوله العزل الصحى.

ويستعد الاهلي لمواجهة سونيديب يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويجرى فريق الاهلي مسحة طبية غدا الأحد استعدادا لمباراته ضد سونيديب بطل النيجر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتحديد حالة اللاعبين الطبية قبل المباراة، وهو الإجراء المتبع قبل كل المباريات التي يخوضها الفريق سواء محليا أو إفريقيا.