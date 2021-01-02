شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يمنح الزمالك راحة 24 ساعة بعد الفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية غدا الأحد، وذلك عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

ويأتى قرار الجهاز الفنى بإراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة، من أجل منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل الموافق 9 يناير الجاري.

من جانبه عبر جايمى باتشيكو، سعادته بفوز فريقه على إنبي، واشتكى باتشيكو فى تصريحات للمؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة من الملعب قائلا، "مثل هذه الأرضية من الملاعب تؤثر على حالة اللاعبين وميسى نفسه لن يستطيع اللعب عليها.. قدمنا شوطا أول جيدا وسريعا، وكنا الأفضل أمام فريق محترم وأجبرنا على الدفاع ولم أطلب من اللاعبين التراجع".

وأضاف باتشيكو، "كنا نأمل فى تسجيل الهدف الثالث أمام إنبى لكن التوفيق لم يحالفنا والنتيجة العادلة هى فوز الزمالك ونصف الفريق لم يكن متواجدا وأهدى لهم الفوز خاصة حازم إمام وأقدم له العزاء فى وفاة والدته".

وتابع، "أثق فى كل اللاعبين وأحاول أن أجعلهم فى كامل جاهزيتهم الفنية ومصطفى فتحى لا يصح أن يلعب على أشرف بن شرقى أو أحمد سيد زيزو خاصة انهم أفضل منه من الناحية البدنية والأداء فى الملعب".

وتحدث باتشيكو عن تجديد عقود اللاعبين قائلا:" بالتأكيد سيؤثر على تركيز اللاعبين وأحاول أن أتغلب على الأمر حتى لا يخلق أزمات أو مشاكل".