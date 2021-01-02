شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يُقلص الفارق لـ إنبى أمام الزمالك بهدف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز رامى صبرى، لاعب إنبى، الهدف الأول لفريقه فى شباك الزمالك لتصبح النتيجة 2 / 1 للأبيض بعد مرور 68 في المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، ويبحث الفارس الأبيض عن فوز معنوى يكون الأول له فى العام الجديد 2021 ويزيد من استقرار الفريق عقب المرحلة الحرجة التى يمر بها النادى حاليا نتيجة تغيير الإدارة بخلاف بعض المشاكل التى تحيط بالفريق من تجديد وتعديل عقود اللاعبين.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، وفى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة فى المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققها من فوز وحيد وتعادل.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي

خط الوسط: يوسف إبراهيم أوباما- محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد

ويضم تشكيل إنبى كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي، زياد بوغطاس، رامي صبري، كريم فؤاد

الوسط: صلاح ريكو، عبد الرحمن عامر، محمد مرسي، مصطفى عادل

الهجوم: جون ايبوكا، دينيبر جود