شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس انبي يحتفل بخطوبة نجله بعد الخسارة من الزمالك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل خالد خليل، مدرب حراس مرمى إنبى، بخطوبة نجله نادر، فى حفل عائلى اقتصر على أهل العروسين، بعد خسارة فريقه من الزمالك، بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10، محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.