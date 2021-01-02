شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على إنبى بثنائية بن شرقى وأوباما فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وإنبى التي تجمعهما حاليًا باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الأبيض بهدفين دون رد، سجل الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى.

قبل انطلاق المباراة وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على روح والدة حازم إمام لاعب الزمالك، التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدها جاءت أحداث اللقاء سريعة، وحصل الزمالك على ركلة جزاء عن طريق أشرف بن شرقى بعد تدخل عنيف من زياد بو غطاس لاعب الفريق البترولى، ليسجل منها بن شرقى هدف التقدم بعد أول خمس دقائق من اللقاء.

بعدها انتفض الفريق البترولى فى الضغط على مرمى محمد أبو جبل وسط تأمين دفاعى محكم من لاعبى الزمالك، وجاءت معظم طوفان هجمات إنبى من الجبهة اليسرى التى يتواجد بها حمزة المثلوثى، وفى الدقيقة 43 كاد الزمالك تسجيل الهدف الثانى بعد عرضية متقنة من زيزو ورئسية متقنة من عمر السعيد تمر بجوار المرمى، وفى الدقيقة 44 نجح يوسف أوباما من ترجمة عرضية زيزو ليسجل الهدف الثانى لفريقه قبل نهاية الشوط.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، وفى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة فى المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققها من فوز وحيد وتعادل.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي

خط الوسط: يوسف إبراهيم أوباما- محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد

ويضم تشكيل إنبى كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي، زياد بوغطاس، رامي صبري، كريم فؤاد

الوسط: صلاح ريكو، عبد الرحمن عامر، محمد مرسي، مصطفى عادل

الهجوم: جون ايبوكا، دينيبر جود