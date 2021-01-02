شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان بعد الخسارة من الزمالك: الإحساس بالظلم أسوأ شيء فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حلمى طولان المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى إنبى، عن رضاه التام بمستوى فريقه رغم الخسارة من الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

أوضح طولان خلال تصريحاته عقب المباراة، إنه توجه لغرف الملابس عقب المباراة وشكر لاعبيه على الأداء والجهد الذى بُذل فى المستطيل الأخضر والبحث عن التعادل أمام الزمالك، لافتًا إلى إن فريقه كان الأفضل وأهدر العديد من الفرص المحققة أمام مرمى محمد أبو جبل.

وأبدى المدير الفنى لإنبى استياءه من التحكيم، قائلاً: "أسوأ شيء فى الدنيا الإحساس بالظلم، وهذا ما دفعنى للحديث عن التحكيم رغم إننى لم أتحدث عنه من قبل، لكن لماذا لا يقوم حكم الساحة بالعودة إلى الفيديو فى حالة وجود خطأ للتأكد بنفسه، ولماذا يكتفى بقرار حكم الفيديو.. ولو كان الأمر للزمالك لكان توجه على الفور للشاشة لمشاهدة أى واقعة والتأكد بنفسه".

كما ألقى طولان اللوم على مدحت عبد الهادى المدرب العام للزمالك، قائلاً: "هو مثل أبنائى، ويمثل نادى كبير اسمه الزمالك ويجب أن يكون وجهة مشرفة للنادى الذى يمثله، فكيف له أن يقوم بالتشويح للجهاز الفنى الخاص بى، وما فعله لا يليق بالزمالك".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.