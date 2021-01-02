شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم السبت 2 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم السبت 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري، المباراة الأولى جمعت سموحة مع سيراميكا وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية جمعت الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة انتهت بماراة الزمالك وإنبي.

انتهت مباراة سيراميكا وسموحة بالتعادل سلبي، والتى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز. وبهذه النتيجة وصل سموحة للمركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمس مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاءً، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما استقر سيراميكا فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من أربع مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاءً وتعادل فى آخر، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

سموحة يتعادل مع سيراميكا بدون أهداف فى الدوري المصري

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي ..

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن وخالد صبحي وطارق سامي ورجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو ومحمد إبراهيم ومحمد توني ومحمد مسعد.

خط الهجوم: شريف دابو وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري ومحمد جمال وعبد الله محمود وسيف تقى ومحمد حسن وأحمد غنيم، محمود نبيل، وينفول كوبينا ومصطفى ميسي.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود عبد الحليم، رفيق كابو، محمد متولي كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: محمد طلعت.

اقتنص فريق الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدورى. تقدم أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، بينما تمكن الإيفوارى رزاق سيسيه من إدراك هدف التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 40 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 90 نجح البديل الجامايكى روماريو في إحراز الهدف الثانى للاتحاد ليرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط في المركز السابع بجدول الدورى ولديه مباراة مؤجلة ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند نقطة وحيدة في المركز الأخير . جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب الفريقين وظهر منذ الدقيقة الأولى رغبة لاعبى الطلائع في إحراز هدف التقدم وهو ما تحقق بالفعل عندما استطاع أحمد سمير إحراز هدف التقدم في الدقيقة 30 من ضربة جزاء ، بعدما ضغط لاعبو الإتحاد ونجح المتألق الإيفوارى رزاق سيسيه من إحراز هدف التعادل لفريقه من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى وسط مشاهدة من محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش .

الاتحاد السكندرى يهزم الطلائع ويعقد موقفه فى جدول الدوري المصري

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

الزمالك يهزم إنبى 2 / 1 فى الدورى ويتساوى مع الأهلى فى النقاط