شكرا لقرائتكم خبر عن حازم امام يغادر إمبابة بعد فض عزاء والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر حازم إمام قائد الزمالك المكان المخصص لإقامة عزاء والدته فى منطقة إمبابة، بعدما أقدم مسئولو أمن الجيزة على فض العزاء الخاص بوالدته لمنع وجود تجمعات، فى ظل انتشار جائحة كورونا، وخشية من تعرض المواطنين للعدوى من الفيروس اللعين.



حازم امام

حازم امام يتلقى العزاء فى وفاة والدته

وتلقى حازم إمام قائد الزمالك واجب العزاء فى وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت، فى السرادق المخصص لتلقى العزاء قبل أن يقرر الأمن فض العزاء.

حازم امام

وحرص أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك السابق على حضور الجنازة لمواساة حازم إمام و تقديم واجب العزاء .

ونعى نادى الزمالك والدة حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد صراع شديد مع المرض، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك: "ينعى نادى الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتى وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".