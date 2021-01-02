شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يهزم سوهاج بهدف ويواصل صدارته للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الشرقية للدخان تصدره للمجموعة الأولى عقب تغلبه عصر اليوم على سوهاج بهدف دون مقابل فى الجولة السابعة بالقسم الثانى ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد السوهاجية عند 11 نقطة فى المركز السادس.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز بنى سويف فى المباراة الأولى لمحمد يوسف كمدير فنى على قنا بهدف نظيف رافعا رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أبناء قنا عند 8 نقاط فى المركز الحادى عشر، كما حقق الأولومنيوم فوزا ثمينا على تليفونات بنى سويف بهدفين نظيفين، ليعتلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء التليفونات عند 5 نقاط فى المركز الرابع عشر .

وجاءت باقى نتائج المجموعة فوز المنيا على ديروط بهدف مقابل للاشئ فى لقاء شهد اعتراضات وخناقات من الأجهزة الفنية للفريقين، بالإضافة لكسر غرف خلع الملابس، ليرفع أبناء المنيا رصيدهم إلى 14 نقطة فى وصافة المجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء أسيوط عند 10 نقاط فى المركز السابع.

فى الوقت نفسه تعادل شبان قنا مع كيما أسوان بهدف لمثله، بينما واصل الفيوم تحت قيادة احمد بكرى سلسلة نتائجه الجيدة محققا الفوز خارج ملعبه على طهطا بهدف دون مقابل، بينما تعادل مركز شباب سمسطا وبترول أسيوط سلبيا .