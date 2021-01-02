شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشكو من أرضية بتروسبورت ويؤكد: ميسي لا يستطيع اللعب هنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على إنبي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

واشتكى باتشيكو، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة من الملعب قائلا، "مثل هذه الأرضية من الملاعب تؤثر على حالة اللاعبين وميسى نفسه لن يستطيع اللعب عليها.. قدمنا شوطا أول جيدا وسريعا وكنا الأفضل أمام فريق محترم وأجبرنا على الدفاع ولم أطلب من اللاعبين التراجع".

وأضاف مدرب الزمالك، "كنا نأمل فى تسجيل الهدف الثالث أمام إنبي لكن التوفيق لم يحالفنا والنتيجة العادلة هى فوز الزمالك ونصف الفريق لم يكن متواجدا وأهدى لهم الفوز خاصة حازم إمام وأقدم له العزاء في وفاة والدته".

وتابع باتشكيو، "أثق فى كل اللاعبين وأحاول أن أجعلهم فى كامل جاهزيتهم الفنية ومصطفى فتحى لا يصح أن يلعب على أشرف بن شرقى أو أحمد سيد زيزو، خاصة أنهم أفضل منه من الناحية البدنية والأداء في الملعب".

وتحدث باتشيكو عن تجديد عقود اللاعبين قائلا، "بالتأكيد سيؤثر على تركيز اللاعبين وأحاول أن أتغلب على الأمر حتى لا يخلق أزمات أو مشاكل".

واصل الزمالك نتائجة الإيجابية بالفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.