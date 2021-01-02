شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يفض عزاء والدة حازم إمام لاعب الزمالك .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فض مسئولو أمن الجيزة العزاء الخاص بوالدة حازم إمام قائد الزمالك، لمنع وجود تجمعات، في ظل انتشار جائحة كورونا، وخشية من تعرض المواطنين للعدوى من الفيروس اللعين.

وتلقى حازم إمام قائد الزمالك واجب العزاء في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت، في السرادق المخصص لتلقي العزاء، ويقام عزاء والدة حازم إمام فى مسجد ناصر أرض عزيز عزت بإمبابة، بعدما وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض .

وحرص أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك السابق على حضور الجنازة لمواساة حازم إمام وتقديم واجب العزاء، وغادر حازم إمام مقر العزاء فور فض الأمن للعزاء .

وأقيمت مراسم الدفن عقب صلاة الجنازة فى مقابر العائلة، حيث وافق الزمالك على مغادرة اللاعب معسكر لتلقى العزاء.

ونعى نادى الزمالك والدة حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد صراع شديد مع المرض، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك: "ينعى نادى الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتى وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".