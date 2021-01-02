شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: جهاز الزمالك صاحب قرار عودة مصطفى محمد وساسى للتشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفرق الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

وقال أشرف قاسم فى تصريحات عقب مباراة الزمالك وإنبى، إن التغييرات التى أجراها جايمى باتشيكو المدير الفنى للأبيض خلال اللقاء كانت موفقة وأحدثت الفارق، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مستوى مميزاً فى شوط المباراة الأول بسبب سرعة اللاعبين، مضيفا، "الفريق كان موفقاً ولو كان فى توفيق أكبر كان الزمالك أحرز أهدافا أكثر، وسعيد بمشاركة حسين فيصل، مؤكدا أن الجهاز الفنى هو صاحب قرار عودة مصطفى محمد وفرجانى ساسى للمشاركة فى المباريات".

وكان الجهاز الفنى للزمالك استبعد عدد من اللاعبين من قائمة مواجهة إنبى، وجاء على رأسهم مصطفى محمد وفرجانى ساسى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.