ترتيب الدوري المصري بعد ماتش الزمالك وانبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد ترتيب الدورى المصري بعد ماتش الزمالك وإنبي مواصلة الجونة تربعه على قمة الترتيت برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وجاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، بينما جاء الزمالك فى المركز الثالث بـ10 نقاط أيضا، بعدما خاض 4 مباريات تعادل فى لقاء وحيد وفاز فى 3 مباريات، ولكن يتفوق الأحمر على الأبيض بفارق الأهداف.

جدول الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وإنبي

واصل الزمالك نتائجة الإيجابية بالفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وإنبي

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا إن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الزمالك وإنبي

قبل انطلاق المباراة وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على روح والدة حازم إمام لاعب الزمالك، التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدها جاءت أحداث اللقاء سريعة، وحصل الزمالك على ركلة جزاء عن طريق أشرف بن شرقى بعد تدخل عنيف من زياد بو غطاس لاعب الفريق البترولى، ليسجل منها بن شرقى هدف التقدم بعد أول خمس دقائق من اللقاء.

بعدها انتفض الفريق البترولى فى الضغط على مرمى محمد أبو جبل وسط تأمين دفاعى محكم من لاعبى الزمالك، وجاءت معظم طوفان هجمات إنبى من الجبهة اليسرى التى يتواجد بها حمزة المثلوثى، وفى الدقيقة 43 كاد الزمالك تسجيل الهدف الثانى بعد عرضية متقنة من زيزو ورئسية متقنة من عمر السعيد تمر بجوار المرمى، وفى الدقيقة 44 نجح يوسف أوباما من ترجمة عرضية زيزو ليسجل الهدف الثانى لفريقه قبل نهاية الشوط.

جدول الدوري المصري 2021

فى الشوط الثانى، عاد الزمالك للضغط على إنبى، واعتمد الفريق البترولى على استغلال الثغرات فى صفوف الأبيض للوصول لمرمى محمد أبو جبل، وفى الدقيقة 65 كاد إنبى أن يسجل هدف تقليص الفارق إلا إن تألق أبو جبل حافظ على نظافة شباكه.

لتأتى الدقيقة 68 ليحرز إنبى هدف تقليص الفارق بعد ضربة رأس من رامى صبرى ارتطمت فى القائم وسكنت المرمى، وفى الدقيقة 73 دفع باتشيكو بطارق حامد العائد من الإصابة بفيرس كورونا بدلاً من عمر السعيد.

وفى الدقيقة 83 خرج أحمد سيد زيزو ودخل حسين فيصل، ثم خرج يوسف أوباما فى الدقيقة 88 ودخل عبد الله جمعة بدلاً منه، ليشارك جمعة فى مركزه الأساسى كجناح أيسر نظرًا لتواجد أحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر.