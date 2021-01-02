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حصاد الرياضة المصرية السبت 2 / 1 / 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تعادل سموحة وسيراميكا سلبيا، وفوز الاتحاد السكندرى على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة بالدورى .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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