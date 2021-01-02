حصاد الرياضة المصرية السبت 2 / 1 / 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تعادل سموحة وسيراميكا سلبيا، وفوز الاتحاد السكندرى على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة بالدورى . موسيماني يطمئن على جاهزية والتر بواليا استعدادا لمواجهة بطل النيجر الزمالك يحيي ذكرى أكبر فوز تاريخى على الأهلي بنتيجة 6 - 0 الاتحاد السكندرى يهزم الطلائع ويعقد موقفه فى جدول الدوري المصري.. فيديو مسحة جديدة لمحمد عبد السلام مدافع الزمالك بعد سلبية العينة الأخيرة عبد المنصف يحتفل بالتألق أمام الأهلى بـ"نزهة عائلية" فى الأهرامات.. صور إصابة محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة بفيروس كورونا سموحة يتعادل مع سيراميكا بدون أهداف فى الدوري المصري

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