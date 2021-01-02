شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم إنبى 2 / 1 فى الدورى ويتساوى مع الأهلى فى النقاط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

أحداث الشوط الأول

قبل انطلاق المباراة وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادا على روح والدة حازم إمام لاعب الزمالك، التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدها جاءت أحداث اللقاء سريعة، وحصل الزمالك على ركلة جزاء عن طريق أشرف بن شرقى بعد تدخل عنيف من زياد بو غطاس لاعب الفريق البترولى، ليسجل منها بن شرقى هدف التقدم بعد أول خمس دقائق من اللقاء.

بعدها انتفض الفريق البترولى فى الضغط على مرمى محمد أبو جبل وسط تأمين دفاعى محكم من لاعبى الزمالك، وجاءت معظم طوفان هجمات إنبى من الجبهة اليسرى التى يتواجد بها حمزة المثلوثى، وفى الدقيقة 43 كاد الزمالك تسجيل الهدف الثانى بعد عرضية متقنة من زيزو ورئسية متقنة من عمر السعيد تمر بجوار المرمى، وفى الدقيقة 44 نجح يوسف أوباما من ترجمة عرضية زيزو ليسجل الهدف الثانى لفريقه قبل نهاية الشوط.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، وفى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة فى المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققها من فوز وحيد وتعادل.

أحداث الشوط الثانى

فى الشوط الثانى، عاد الزمالك للضغط على إنبى، واعتمد الفريق البترولى على استغلال الثغرات فى صفوف الأبيض للوصول لمرمى محمد أبو جبل، وفى الدقيقة 65 كاد إنبى أن يسجل هدف تقليص الفارق إلا إن تألق أبو جبل حافظ على نظافة شباكه.

لتأتى الدقيقة 68 ليحرز إنبى هدف تقليص الفارق بعد ضربة رأس من رامى صبرى ارتطمت فى القائم وسكنت المرمى، وفى الدقيقة 73 دفع باتشيكو بطارق حامد العائد من الإصابة بفيرس كورونا بدلاً من عمر السعيد.

وفى الدقيقة 83 خرج أحمد سيد زيزو ودخل حسين فيصل، ثم خرج يوسف أوباما فى الدقيقة 88 ودخل عبد الله جمعة بدلاً منه، ليشارك جمعة فى مركزه الأساسى كجناح أيسر نظرًا لتواجد أحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي

خط الوسط: يوسف إبراهيم أوباما- محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد

خاض إنبى المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي، زياد بوغطاس، رامي صبري، كريم فؤاد

الوسط: صلاح ريكو، عبد الرحمن عامر، محمد مرسي، مصطفى عادل

الهجوم: جون ايبوكا، دينيبر جود