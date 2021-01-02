شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يدعم الزمالك أمام إنبى من مقصورة بتروسبورت.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على التواجد بمدرجات استاد بتروسبورت لمؤازرة الفريق فى مباراته أمام إنبى والمقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدورى الممتاز.

وخرج ساسى من قائمة المباراة، وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق إن خروج اللاعب للإصابة بشد فى العضلة الضامة وفضل الجهاز الفنى عدم تواجده حتى لا تتفاقم الإصابة، وحضر ساسى المباراة بالمقصورة الرئيسية رفقة اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالنادى .

وتقدم الزمالك أمام إنبى بهدف أحرزه أشرف بن شرقى من ضربة جزاء جاءت فى الدقيقة 5 فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويبحث الفارس الأبيض عن فوز معنوى يكون الأول له فى العام الجديد 2021 ويزيد من استقرار الفريق عقب المرحلة الحرجة التى يمر بها النادى حاليا نتيجة تغيير الإدارة بخلاف بعض المشاكل التى تحيط بالفريق من تجديد وتعديل عقود اللاعبين.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، وفى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة فى المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققها من فوز وحيد وتعادل.