شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي يجتاز الكشف الطبي فى أنقرة التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي السابق وأنقرة جوتشو التركي، الكشف الطبي مع فريقه الجديد، بعد انتقاله إليه عقب رفع اسمه من قائمة الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي، من أجل قيد المغربي بدر بانون.

وتوصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلى اتفاق من أجل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي حتى نهاية الموسم الحالي، مع وضع بند أحقية الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة.

ومن المنتظر أن يعلن نادي أنقرة التعاقد مع بادجي خلال اليومين المقبلين، بعد إنهاء إجراءات قيد اللاعب واجتيازه للكشف الطبي.

يذكر أن اليو بادجي سافر إلي تركيا منتصف الأسبوع الماضي من اجل الخضوع لكشف طبي نجح اللاعب في اجتيازه لينتظر ان يقوم بتوقيع العقود بشكل رسمي لبدء مهمته مع الفريق في يناير الحالي.

أنهى النادي الأهلي إتفاقه مع نظيره أنقرة جودجو التركي بخصوص صفقة السنغالي آليو بادجي مهاجم الأحمر حيث اتفق الناديين على انتقال اللاعب السنغالي مقابل 250 ألف يورو يحصل عليها القلعة الحمراء، مقابل إعارة بادجي لمدة موسماً بنية البيع على أن يحصل الأهلي على مليوني يورو حال رغبة النادي التركي شراء المهاجم السنغالي نهائياً عقب إنتهاء الإعارة.