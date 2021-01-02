بادجي يجتاز الكشف الطبي فى أنقرة التركي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي السابق وأنقرة جوتشو التركي، الكشف الطبي مع فريقه الجديد، بعد انتقاله إليه عقب رفع اسمه من قائمة الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي، من أجل قيد المغربي بدر بانون.
وتوصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلى اتفاق من أجل إعارة بادجي إلى أنقرة التركي حتى نهاية الموسم الحالي، مع وضع بند أحقية الشراء بعد انتهاء مدة الإعارة.
ومن المنتظر أن يعلن نادي أنقرة التعاقد مع بادجي خلال اليومين المقبلين، بعد إنهاء إجراءات قيد اللاعب واجتيازه للكشف الطبي.
يذكر أن اليو بادجي سافر إلي تركيا منتصف الأسبوع الماضي من اجل الخضوع لكشف طبي نجح اللاعب في اجتيازه لينتظر ان يقوم بتوقيع العقود بشكل رسمي لبدء مهمته مع الفريق في يناير الحالي.
أنهى النادي الأهلي إتفاقه مع نظيره أنقرة جودجو التركي بخصوص صفقة السنغالي آليو بادجي مهاجم الأحمر حيث اتفق الناديين على انتقال اللاعب السنغالي مقابل 250 ألف يورو يحصل عليها القلعة الحمراء، مقابل إعارة بادجي لمدة موسماً بنية البيع على أن يحصل الأهلي على مليوني يورو حال رغبة النادي التركي شراء المهاجم السنغالي نهائياً عقب إنتهاء الإعارة.
وانتقل بادجي للأهلي في أوائل العام الجاري وتحديداً يوم 16 يناير الماضي قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي مقابل مليوني يورو غير أنه لم يُشارك مع الأهلي بشكل مُستمر وإستعان به الجهاز الفني على فترات مُتباعدة قبل أن يرحل عن النادي قبل إنطلاق الموسم المحلي الجديد.
شارك آليو بادجي مع الأهلي في 18 مباراة بالدورى المحلي، سجل 4 أهداف وصنع 6، وشارك فى مباراتين فقط خلال بطولة كأس مصر صنع خلالهما هدف، كما شارك في 4 مباريات بدورى أبطال أفريقيا صنع هدف وحيد خلالهما ولم يسجل أية أهداف في البطولة الأفريقية التى توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.
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