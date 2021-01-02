شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصول لاعبى إنبي إلى ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل لاعبو إنبي إلى ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمد عبد الغنى، محمود حمدى الونش، أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أشرف بن شرقى، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، عمر السعيد.

الزمالك يدخل مواجهة إنبى محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، بعدما خاض ثلاث مواجهات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة أمام بيراميدز، وفى المقابل يدخل أبناء طولان المواجهة فى المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حققها من فوز وحيد وتعادل.

31 مباراة جمعت الفريقين منذ صعود الفريق البترولى للدورى الممتاز موسم 2002 2003، تميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 16 فوزاً وأحرز 40 هدفاً مقابل 5 انتصارات و23 هدفاً لـ إنبى وحسم التعادل 10 لقاءات آخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018.

وفى المواجهة الأولى بين الطرفين فرض التعادل بنتيجة (1 – 1) لقاءهما بالجولة السادسة فى 26 ديسمبر 2002 سجل للزمالك تامر عبد الحميد ولـ انبى مجدى عبد العاطي.

فى المواجهة الأخيرة بين الطرفين فاز الزمالك بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى على استاد القاهرة الدولى فى الجولة 23 للمسابقة والذى أقيم فى 30 أغسطس 2020.