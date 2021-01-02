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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز توتنهام على ليدز اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغير جدول ترتيب الدوري الانجليزي، حيث حقق اليوم فريق توتنهام الفوز على فريق ليدز بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، وهي النتيجة التي عززت موقعه في الدوري ليقفز إلى المركز الثالث حاليا.
وحقق أمس فريق مانشستر يونايتد فوزا غاليا على فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين إلى هدف ليتساوى مان يونايتد مع فريق ليفربول المتصدر بنفس عدد النقاط 33 نقطة من 15 مباراة، إلا ان الصدارة ذهبت لليفربول بسبب فارق الاهداف الذي جاء لصالحه.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي
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الوضع في مصر
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اصابات
139,471
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تعافي
112,826
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وفيات
7,687
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