شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: أسلوب إنبي أجبرنا على التراجع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن فريقه حقق فوزًا مستحقًا على إنبي.
وأضاف باتشيكو، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أن فريق إنبي لعب مباراة كبيرة وجيدة، وأجبر الزمالك على التراجع إلى منتصف ملعبه، وخصوصاً في الشوط الثاني.
وشدد باتشيكو على أن فريقه كان بمقدوره الخروج فائزاً بضعف هذه النتيجة، لو استغل المهاجمون الفرص بصورة جيدة.
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