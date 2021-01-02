شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يهدي الفوز على إنبي لحازم إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جايمي بالتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن الفوز الذي حققه الفريق علي إنبي يحسب لجميع اللاعبين المقيدين بالقائمة، سواء الذين شاركوا أو الذين لم يشاركوا.

وحرص باتشيكو علي إهداء الفوز لحازم امام، والذي خرج من قائمة المباراة، بسبب ظروف وفاة والدته.

وأضاف باتشيكو أن حازم من اللاعبين الرجال في الفريق، ويرتبط بعلاقة قوية معه منذ ولايته الأولى.