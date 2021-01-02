شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: حققنا انتصارًا كبيرًا على فريق قوي في ملعب سيئ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي جايمي باتشيكو، إن الزمالك حقق انتصارًا كبيرًا على إنبي، لأنه جاء أمام فريق قوي.
وأبدى باتشيكو اعتراضه على أرضية ملعب بتروسبورت، مشدداً على أن الدوري المصري، يستحق ملاعب أفضل من ذلك بكثير.
وفاز الزمالك على إنبي «2-1» في المباراة التي جمعتهما «السبت»، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.
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