شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: مدحت عبد الهادي لا يعرف قيمة نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حلمي طولان، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي انبي، إن مدحت عبدالهادي، المدرب العام للزمالك، لايعرف قيمة النادي الذي يعمل به.

وأضاف طولان: على عبدالهادي أن يتذكر جيداً قيمة نادي الزمالك، وأن تكون تصرفاته على قدر قيمة النادي الذي يمثله«.

وأشار طولان إلى أن عبدالهادي، يعد في سن أولاده، إلا أنه تعامل معه بصورة غير لائقة وتطاول عليه وعلي جهازه الفني.

وخسر إنبي من الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما «السبت»، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.