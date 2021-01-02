شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: إنبي كان الأحق بالفوز في لقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حملي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، إن فريقه البترولي قدم لقاء مميز خلال مواجهة الزمالك والتى فاز بها الأبيض، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أضاف طولان في تصريحاته المتلفزة عقب اللقاء مساء اليوم، أن فريقي كان يستحق الفوز، ولكن هذه هي كرة القدم، فريقي لعب مباراة كبيرة جدا، وسنقاتل الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات في الدوري الممتاز.