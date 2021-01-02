شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: «الصباحي» لم يكن عادلًا في مباراتنا أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حلمي طولان، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي انبي، ان محمد الصباحي، لم يكن عادلاً في مباراة فريقه امام الزمالك.
وخسر انبي من الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما «السبت»، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.
وأضاف طولان، في تصريحات تليفزونية، ان محمد الصباحي، لم يخرج لمشاهدة الفار، في كل الكرات التي كانت لصالح انبي، مؤكداً ان هذه الكرات لو كانت لصالح الزمالك، لخرج الصباحي لمشاهدتها.
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