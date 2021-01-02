شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: أشكر لاعبي إنبي على روحهم القتالية رغم إحساسنا بالظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حلمي طولان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي، بالشكر للاعبي فريقه رغم الخسارة من الزمالك.

وفاز الزمالك، على إنبي «2-1» في المباراة التي جمعتهما «السبت»، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري، التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت بالقطامية.

وقال: «رغم إحساسنا بالظلم الذي تعرضنا له خلال المباراة، إلا أن لاعبي فريقي كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية، ونجحوا في أن يكونوا أفضل من لاعبي الزمالك، رغم هزيمتهم».