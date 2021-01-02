شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: محبط بسبب التحكيم الظالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، غضبه الشديد من الحكم الدولي أمين عمر، والذي أدار لقاء سموحة وسيراميكا اليوم في بطولة الدوري.

وأضاف عامر خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن: «لا أشكك في نزاهة التحكيم المصري، ولكن هناك أخطاء واضحة ولماذا لما تتدخل تقنية الفيديو في تصحيح الأخطاء».

وأكمل: «في مباراة اليوم كان سموحة يستحق الفوز بثلاثة أهداف ولكن كانت قرارات أمين عمر عكس سير المباراة وكان فريق سموحة مستحوذ بشكل كامل على مجريات الشوط الثاني بالكامل».

واختتم: «لمصلحة من أن يكون هناك ظلم تحكيمي لفريق على حساب الآخر وأن كل الفرق مصرية وهذه الأخطاء تتسبب في حاله إحباط شديدة لدي المدربين واللاعبين ويجب تقليل الأخطاء التحكيمية».