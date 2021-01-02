شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات سلة الأهلي» يفوز على الجزيرة في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى على فريق الجزيرة، بنتيجة 103-84، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب لاعبات الأهلي اللاتي نجحن في السيطرة على المباراة، بفضل الدفاع المحكم وإجادة الرميات الثلاثية والضربات الحرة، تحت قيادة علي هاشم، المدير الفني، الذي حرص على الدفع باللاعبات صاحبات الخبرة في المباراة ليتحقق الفوز في النهاية بنتيجة 103-84.
وتفوقت لاعبات الأهلي على فريق الجزيرة من خلال التركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في دور الـ8 من البطولة مع الفائز من فريقي الغابة والصيد
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