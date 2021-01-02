شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يفوز على تشامبيون الرحاب في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلى على نظيره تشامبيون الرحاب بنتيجة 28-13، ضمن منافسات بطولة الدوري. وأقيمت المباراة على ملعب الرحاب، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف، وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع على مرمى تشامبيون الرحاب، ومن المقرر أن يستضيف فريق سيدات يد الأهلي نظيره فريق 6 أكتوبر على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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