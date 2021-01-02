شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم السبت، 3 مباريات في الدوري الممتاز، وهي مباراة سموحة وسيراميكا كليوباتر ومباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري ومباراة الزمالك وإنبي.

وانتهت مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفاز الإتحاد السكندري على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، كما فاز الزمالك على انبي أيضًا بهدفين مقابل هدف.

ويشهد الأحد 3 يناير 2021 لعب مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة في الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق عدد المباريات النقاط الجونة 5 11 الأهلي 4 10 الزمالك 4 10 المصري 5 9 سيراميكا كليوباترا 4 7 الأهرام 4 7 الاتحاد السكندري 4 7 الإسماعيلي 5 6 نادي أسوان 5 6 سموحة 5 6 وادي دجلة 4 5 البنك الأهلي 5 5 غزل المحلة 5 5 إنبي 4 4 مصر المقاصة 5 4 الإنتاج الحربي 5 4 المقاولون 4 3 طلائع الجيش 5 1