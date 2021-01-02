شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو بعد توليه قيادة سان جيرمان: أعد الجماهير بكرة هجومية قتالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن توليه قيادة فريق العاصمة الفرنسية، مؤكدًا أنه كان يتطلع للعمل مع مجموعة من أكثر اللاعبين موهبة في العالم.

وأعلن سان جيرمان رسميًا تولي بوكيتينو منصب المدير الفني خلفًا للألماني توماس توخيل، وذلك لمدة موسم ونصف، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال بوكيتينو في تصريحاته لموقع سان جيرمان الرسمي: أنا سعيد للغاية، ويشرفني أن أكون مدربًا لباريس سان جيرمان.

وأضاف: «أشكر إدارة النادي على ثقتهم بي، تعلمون جميعًا أن هذا النادي احتفظ دائمًا بمكانة خاصة في قلبي، حيث أملك هنا ذكريات رائعة، وخصوصًا الأجواء الفريدة من نوعها في حديقة الأمراء».

وتابع بوكيتينو: «لقد عدت إلى هنا ولدي الكثير من الطموح والتواضع، فقد كنت حريصًا جدًا على العمل مع أكثر اللاعبين موهبة في العالم .

وأكمل: «يتمتع هذا الفريق بإمكانيات رائعة، وسأبذل قصارى جهدي، مع طاقم العمل لتقديم الأفضل لباريس سان جيرمان في جميع المسابقات.

وختم مدرب سان جيرمان «سنبذل قصارى جهدنا أيضًا لمنح الفريق هوية اللعب القتالية والهجومية التي أحبها دائمًا المشجعون الباريسيون