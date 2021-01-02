شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: سكان المريخ سيشهدون بمساندة الفار لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، أن المنافس التقليدي ريال مدريد، يحقق انتصاراته في الليجا بمساعدة تقنية الفيديو.

وأضاف لابورتا، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية، «وضح تراجع برشلونة خلال الفترة الأخيرة، ليس على صعيد أداء ونتائج فريق الكرة فقط، بل على مستوى حضور اجتماعات الاتحادات المحلية والقارية أيضًا.

وتابع: «برشلونة فقد مكانته، ويظهر ذلك على سبيل المثال، في تعامل الحكام مع الفريق خلال المباريات.. منذ تطبيق تقنية الفيديو، والقرارات تأتي دائمًا في مصلحة ريال مدريد.

وتابع: «لا أقول ذلك لأنني مشجع لبرشلونة.. لو جاء فضائي من المريخ إلى الأرض، ورأى أداء الحكام في مباريات ريال مدريد، سيشهد بمساعدة حكم الفيديو لهم .

واختتم تصريحاته: «من الضروري استعادة برشلونة لمكانته في الاتحادات المختلفة، سواء المحلية أو الأوروبية، وكذلك الدولية.