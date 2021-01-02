منتخب الخماسي الحديث يزور المتحف الأوليمبي بمقر اللجنة الأوليمبية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الخماسي الحديث يزور المتحف الأوليمبي بمقر اللجنة الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مقر المتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية زيارة منتخب الخماسي الحديث والتعرف على تاريخ مصر الأولمبي.
تواجد اليوم منتخب الخماسي الحديث في حضور المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية حيث قام الفريق بجولة في المتحف الأولمبي شهدت شرح شامل لتاريخ مشاركات مصر الأولمبي والذي تم توثيقه بمقتنيات وسجلات رسمية من جميع الدورات الأولمبية التي شاركت فيها مصر.
كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد حرص على تطوير المنتحف الأولمبي وتجهيزه ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط ورصد لتاريخ مصر الأولمبي وجميع المشاركات.
وأشاد لاعبي منتخب الخماسي الحديث بالجولة والمعلومات التي حصلوا عليها اليوم خلال التواجد في المتحف الأولمبي.
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