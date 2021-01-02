شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الخماسي الحديث يزور المتحف الأوليمبي بمقر اللجنة الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مقر المتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية زيارة منتخب الخماسي الحديث والتعرف على تاريخ مصر الأولمبي.

تواجد اليوم منتخب الخماسي الحديث في حضور المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية حيث قام الفريق بجولة في المتحف الأولمبي شهدت شرح شامل لتاريخ مشاركات مصر الأولمبي والذي تم توثيقه بمقتنيات وسجلات رسمية من جميع الدورات الأولمبية التي شاركت فيها مصر.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد حرص على تطوير المنتحف الأولمبي وتجهيزه ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط ورصد لتاريخ مصر الأولمبي وجميع المشاركات.

وأشاد لاعبي منتخب الخماسي الحديث بالجولة والمعلومات التي حصلوا عليها اليوم خلال التواجد في المتحف الأولمبي. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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