شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخطى إنبي بهدفين مقابل هدف في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الخامسة للدوري، على ملعب بتروسبورت.

تقدم الزمالك بهدف أشرف بن شرقي من ركلة جزاء، في الدقيقة السادسة، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وقلص رامي صبري الفارق لصالح فريق إنبي بهدف في الدقيقة 68.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط ويأتي في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي إنبي في المركز الـ 14 بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط.