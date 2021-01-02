شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخطى إنبي بهدفين مقابل هدف في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الخامسة للدوري، على ملعب بتروسبورت.
تقدم الزمالك بهدف أشرف بن شرقي من ركلة جزاء، في الدقيقة السادسة، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وقلص رامي صبري الفارق لصالح فريق إنبي بهدف في الدقيقة 68.
بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط ويأتي في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي إنبي في المركز الـ 14 بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتخطى إنبي بهدفين مقابل هدف في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.