شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الثلاثاء تحسم مصير ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع فرجاني ساسي، الثلاثاء، من أجل التوصل لإتفاق نهائي بشأن تمديد تعاقده.
ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في الإبقاء على اللاعب، خصوصًا أنه من العناصر الأساسية للفريق.
واستبعد الجهاز الفني، ساسي، من المشاركة في مباراة إنبي، بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة، وحدد الجهاز الطبي، برنامج خاص ليؤديه اللاعب لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، على أن يخضع اللاعب لاختبار طبي، الأربعاء المقبل، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات.
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