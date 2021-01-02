شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار فني لحسم مشاركة محمد عبدالشافي أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اختبار فني، الإثنين، لتحديد موقفه من المشاركة أمام فريق طلائع الجيش.

ويلتقي الزمالك مع الطلائع، «السبت»، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري.

وتماثل عبدالشافي للشفاء من إصابة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة الأهلي، الأخيرة في الدوري المنقضي، والتي غاب على اثرها عبدالشافي، عن المشاركة مع الفريق لفترة طويلة.

وانتظم عبدالشافي، في التدريبات الجماعية، وظهر بصورة متميزة نال عليها استحسان أعضاء الجهاز الفني.