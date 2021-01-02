شكرا لقرائتكم خبر عن «بصمة» تكرم الشخصيات الاتحادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحضور مؤسسين ورؤساء وأعضاء شرف، ونجوم في مختلف الألعاب بنادي الاتحاد، وعدد من الإعلاميين، تم تدشين كتاب «بصمة اتحادي» من قبل أعضاء فريق العمل، وتضمن إنتاجا وثائقيا لكتاب «بصمة اتحادي» الجزء الأول، الذي يؤرخ ويحفظ بوفاء ما قدمته الشخصيات الاتحادية البارزة من خدمات جليلة لمسيرة أعرق وأقدم أندية المملكة (نادي الاتحاد) خلال 93 عاما من تاريخه المجيد.

وأقيم حفل التدشين بضيافة مركز حي النهضة الذي شهد حضور عدد من رجالات الاتحاد، وحظي باستحسان ورضى الحاضرين، أثنوا خلاله على فقراته وفكرة مشروع «بصمة اتحادي» الريادية.

قدم الحفل أمين عام البصمة فايز القايدي، وافتتح بآيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة الحفل، والترحيب بالضيوف، وألقاها الرئيس التنفيذي للبصمة إبراهيم بخيت،

عقب ذلك قدم عبدالإله النجيمي، شرحا عن تاريخ الاتحاد، وبعدها بدأ تكريم بعض الشخصيات الاتحادية التي وردت أسماؤها في كتاب بصمة اتحادي وكانت حاضرة الحفل، على النحو الآتي:

الأمير طلال بن منصور، وحضر نيابة عنه عبدالرحمن فلاتة، وتكريم أول رئيس لنادي الاتحاد علي سلطان (رحمه الله) بحضور نجله العم عبدالله علي سلطان، وعميد المؤرخين الدكتور أمين ساعاتي، والكابتن والرياضي الشامل فريد زاهد، والعم إسماعيل مناع «المنقذ» وحضر نيابة عنه ابنه غسان مناع، والكابتن محمد صالح سلامة وحضر أحفاده محمد ورائد سلامة، والمهندس عبدالله بكر الملقب بـ«عكاز الاتحاد» أحد النجوم وإداري الاتحاد سابقا.

كما تم تكريم كل من: لاعب الكرة الطائرة حسن باصفار، والنجم العربي في تنس الطاولة الكابتن حلمي زاهد، والكابتن طلال سنبل، والإداري السابق بنادي الاتحاد عادل نوار، ورئيس رابطة الاتحاد صالح القرني، ولاعب كرة اليد السابق الكابتن فهد صبيح، ونجم الاتحاد المخضرم الكابتن عبدالعزيز حسام الدين الشهير بـ«القملة» وحضر ابنه عبدالوهاب، ونجم التنس الكابتن فؤاد أكبر وحضر ابنه عبدالله، والإعلامي الكبير عبدالعزيز شرقي.

الحاضرون أثنوا جميعا على فكرة التكريم وأشاروا إلى أن «بصمة اتحادي» أولوية اتحادية جديدة تضاف لأوليات الاتحاد الريادية المتميز بها دوما عن بقية الأندية، وقدموا شكرهم للمجهود الكبير الذي بذله أعضاء بصمة اتحادي لإنجاح الحفل وهم: مؤسس بصمة اتحادي إبراهيم كنداسة، والرئيس التنفيذي للبصمة إبراهيم بخيت، والمسؤول المالي هشام مليباري، وعضوا البصمة عيسى القرني وسمير غالب.