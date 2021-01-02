شكرا لقرائتكم خبر عن فتوحي يغادر بالإسعاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعرض اللاعب إدريس فتوحي لإصابة قوية إثر تدخل اللاعب حس كادش بقوة على مفصل القدم خلال المواجهة التي جمعت الأهلي بالتعاون ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري المحترفين السعودي.

ولم يتمكن فتوحي من إكمال المباراة، واضطر لمغادرة الملعب محمولاً بسيارة الإسعاف لإجراء تشخيص دقيق على موضع الإصابة.