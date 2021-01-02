559 متسابقا يعبرون 10 مدن في رالي داكار السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 559 متسابقا من 49 دولة يقودون 328 مركبة، ينطلق اليوم (رالي داكار السعودية 2021)، والذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي، لمدة 13 يوما خلال الفترة 3-15 يناير الجاري، والذي تنظمه وزارة الرياضة ، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تحقيقا لرؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة.

ويعبر المتسابقون 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7600 كلم.

وعمد منظمو السباق إلى توفير 8 طائرات مروحية (هليكوبتر)، و15 شاحنة محملة بالمعدات، وطاقم طبي كبير ومسعفين حتى يكون تركيز السائقين منصبا على المراحل الـ12 للسباق.

يشار إلى أن سباق رالي داكار سيتضمن التنافس على ست فئات، وهي: (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، والشاحنات)، إضافة إلى الفئة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الرالي (داكار كلاسيك).

المرحلة التمهيدية: جدة - 11 كلم

منحت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2021 كافة المتسابقين مساحة للمنافسة القصيرة أمس السبت عبر المرحلة التمهيدية، استعدادا لدخول أجواء المنافسة الفعلية التي تنطلق اليوم، إذ قطع المشاركون فيها مسافة 129 كلم في المجموع، ومثلها 11 كلم في المسار الخاص.

المرحلة الأولى (جدة - بيشة):

تنطلق منافسات الرالي من محافظة جدة باتجاه بيشة، في مسارات يملؤها التحدي، عبر العديد من الوديان والمناطق الصخرية الخلابة، وبمسافة تبلغ 622 كلم، يتخللها مرحلة خاصة تقدر بـ277 كلم.

المرحلة الثانية (بيشة - وادي الداوسر):

عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية، بمسافة إجمالية تبلغ 685 كم، تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 457 كلم، ينطلق المتنافسون في الرالي الدولي الكبير من بيشة إلى وادي الدواسر، محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة، قبل الوصول مجددا إلى مسارات رملية.

المرحلة الثالثة (وادي الدواسر):

تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي، والذي سيواجه فيه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات، وتعد المرحلة فرصة حقيقية للمشاركين لتوسيع الفارق مع منافسيهم.

وتبلغ مسافة هذه المرحلة 630 كلم، تتخللها مرحلة خاصة يقطعها المشاركون وتبلغ 403 كم.

المرحلة الرابعة (وادي الدواسر - الرياض):

تعد هذه المرحلة الأطول في السباق بشكل عام، إذا تم احتساب مقطع الترابط، حيث تبلغ مسافة المرحلة 813 كلم، منها مرحلة خاصة تبلغ 337 كلم، وسيكون المزيج المتنوع من المسارات سببا في عدم منح المشاركين أي وقت للراحة، كما أن الأخطاء خلال هذه المرحلة قد تتسبب في تراجع كبير، كون هذه المسارات تعد من المراحل الانتقالية.

المرحلة الخامسة (الرياض - القيصومة):

مرحلة طويلة وشاقة يخوضها المشاركون من الرياض إلى القيصومة، حيث يجب عليهم التحلي بالصبر في طريق تملؤه الكثبان الرملية والصخور، ما يتسبب في انخفاض معدلات السرعة في المسار الذي يبلغ طوله 622 كلم، بمرحلة خاصة تبلغ 456 كلم.

المرحلة السادسة (حائل):

بمسافة تبلغ 618 كلم ومرحلة خاصة تبلغ 448 كلم، يقطع المشاركون مسارا رمليا بأكمله في حائل، تختبر فيه قدرات المتنافسين ومهاراتهم في القيادة، في مختلف الفئات التي يضمها السباق، قبل أن يتمتعوا بيوم واحد من الراحة في المدينة ذاتها (حائل)، ليتمكنوا فيه من فحص مركباتهم وإنجاز أعمال الصيانة، قبل العودة مجددا إلى المنافسات.

المرحلة السابعة (حائل - سكاكا):

مرحلة الماراثون، والتي تنطلق من حائل باتجاه سكاكا، وتبلغ مسافتها 737 كلم، وبمرحلة خاصة تقدر بـ471 كلم، يواجه فيها المشاركون سلسلة من الجبال الرملية و100 كلم من التنافس في السباق صعودا ونزولا عبر الجبال، وسيجبر المتسابقون على التعامل مع مركباتهم بأنفسهم، في حال وجود أي أعطال أو غير ذلك.

المرحلة الثامنة (سكاكا - نيوم):

تعد الجزء الثاني من مرحلة الماراثون، وتبلغ المسافة 709 كلم، ومرحلة خاصة تبلغ 375 كلم، وسيعيش المشاركون في الرالي مرحلة رائعة يتمتعون فيها بمشاهدة المناظر والطبيعة الخلابة في هذا الجزء من مناطق المملكة، والممتد من سكاكا حتى مدينة المستقبل (نيوم).

المرحلة التاسعة (نيوم):

على ضفاف البحر الأحمر وفي جولة على طول الساحل، يخوض المتنافسون في الرالي في نيوم مسافة تبلغ 579 كلم، ومرحلة خاصة تبلغ 456 كلم، يتخللها أجزاء تحتاج إلى السرعة وأخرى رملية، وعلى المشاركين فيها توخي الحذر، وهي من أصعب المراحل.

المرحلة العاشرة (نيوم - العلا):

خليط من المناظر الطبيعية والمناطق شديدة الانحدار، يعيشها المشاركون في السباق خلال هذه المرحلة الممتدة من نيوم للعلا، والتي تبلغ مسافتها 583 كلم، وبمرحلة خاصة تقدر بـ342 كلم، وقد يستفيد الملاحون المخضرمون من هذه الجولة في شق طريقهم عبر الوديان.

المرحلة الحادية عشرة (العلا - ينبع):

تتضمن هذه الجولة أطول مرحلة خاصة في الرالي (511) كلم، وبمسافة إجمالية تبلغ 557 كلم من العلا وحتى ينبع، حيث ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة بين المتسابقين المتبقين، وفيها ستعود الكثبان الرملية بمسافة تبلغ 100 كلم، وقد تكون الفوارق في الأزمنة بين المشاركين كبيرة.

المرحلة الثانية عشرة (ينبع - جدة):

مرحلة صنع الفارق والحسم وتتويج الأبطال بالألقاب، وتبلغ مسافتها 452 كلم، وبمرحلة خاصة تقدر بـ225 كلم، من ينبع وحتى نقطة النهاية والتتويج في جدة، وتعد هذه المرحلة أشد المراحل تنافسا وقوة، حيث سيضطر خلالها المتسابقون، خاصة من سيكونون في المقدمة، لتقديم كل ما لديهم لحسم الأمتار الأخيرة.