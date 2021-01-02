إنتر ميلان يتيح للاعبه إريكسن الانتقال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح إنتر ميلان للاعبه كريستيان إريكسن نجم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الانتقال بعد خروجه من خطط أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، بعدما عاش اللاعب معاناة كبيرة لمدة سنة منذ انضمامه في يناير 2019، وذلك بحسب ما أعلنه النادي أمس.

وأكدت تقارير أن سان جيرمان هو الأقرب لحسم الصفقة بشكل كبير، في ظل اقتراب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب إريكسن السابق في توتنهام، من تولي قيادة الفريق الباريسي.

وذكرت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، أن سان جيرمان ليس فقط من يحاول التعاقد مع إريكسن، بل إن نادي فالنسيا الإسباني أيضا يبحث عن تعزيز صفوفه بضم اللاعب.

وأضافت «إن المشكلة الوحيدة هي أن فالنسيا يريد ضم إريكسن في صفقة على سبيل الإعارة»، مشيرة إلى أنه ليس لديهم إمكانية للتفاوض حول شراء اللاعب بشكل مباشر.

وأبانت أن فالنسيا يريد بجانب الإعارة، أن يسهم الإنتر في دفع نسبة من راتب اللاعب البالغ 7.5 مليون يورو، خاصة وأنه راتب كبير جدًا بالنسبة لخزائن النادي.