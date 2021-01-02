شكرا لقرائتكم خبر إنتر ميلان يتيح للاعبه إريكسن الانتقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت تقارير أن سان جيرمان هو الأقرب لحسم الصفقة بشكل كبير، في ظل اقتراب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب إريكسن السابق في توتنهام، من تولي قيادة الفريق الباريسي.وذكرت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية، أن سان جيرمان ليس فقط من يحاول التعاقد مع إريكسن، بل إن نادي فالنسيا الإسباني أيضا يبحث عن تعزيز صفوفه بضم اللاعب.
وأضافت «إن المشكلة الوحيدة هي أن فالنسيا يريد ضم إريكسن في صفقة على سبيل الإعارة»، مشيرة إلى أنه ليس لديهم إمكانية للتفاوض حول شراء اللاعب بشكل مباشر.
وأبانت أن فالنسيا يريد بجانب الإعارة، أن يسهم الإنتر في دفع نسبة من راتب اللاعب البالغ 7.5 مليون يورو، خاصة وأنه راتب كبير جدًا بالنسبة لخزائن النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يتيح للاعبه إريكسن الانتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.