شكرا لقرائتكم خبر القادسية يحول تأخره بهدفين لتعادل مثير أمام الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل فريق القادسية مع مستضيفه فريق الرائد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح الرائد التسجيل عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول بهدف حمل توقيع المحترف نيكوليتش بعد هجمة مرتدة سريعة استقبل خلالها كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء حولها بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.

وعند الدقيقة 40، عاد نيكوليتش ليعزز تقدم الرائد بهدف ثان أحرزه من تسديدة صاروخية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء لم يتمكن حارس القادسية من التصدي لها.

وفي الشوط الثاني انتفض القادسية ونجح في تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول عن طريق نجمه دانيلو أسبريا الذي انطلق من منتصف الملعب وانفرد بحارس الرائد قبل أن يراوغه ويسدد الكرة داخل المرمى.

وعند الدقيقة 3+90، نجح المحترف ستانلي في إنقاذ القادسية من الهزيمة بإحرازه هدف التعادل القاتل بضربة رأسية بعد كرة عرضية من ركلة ركنية لتعانق الشباك.

وبهذه النتيجة يصل رصيد الرائد إلى 12 نقطة احتل بها المركز الـ12، بينما وصل القادسية إلى 14 نقطة في المركز الـ10.

نقاط من المباراة