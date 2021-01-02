القادسية يحول تأخره بهدفين لتعادل مثير أمام الرائد

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افتتح الرائد التسجيل عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول بهدف حمل توقيع المحترف نيكوليتش بعد هجمة مرتدة سريعة استقبل خلالها كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء حولها بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.وعند الدقيقة 40، عاد نيكوليتش ليعزز تقدم الرائد بهدف ثان أحرزه من تسديدة صاروخية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء لم يتمكن حارس القادسية من التصدي لها.
وفي الشوط الثاني انتفض القادسية ونجح في تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول عن طريق نجمه دانيلو أسبريا الذي انطلق من منتصف الملعب وانفرد بحارس الرائد قبل أن يراوغه ويسدد الكرة داخل المرمى.
وعند الدقيقة 3+90، نجح المحترف ستانلي في إنقاذ القادسية من الهزيمة بإحرازه هدف التعادل القاتل بضربة رأسية بعد كرة عرضية من ركلة ركنية لتعانق الشباك.
وبهذه النتيجة يصل رصيد الرائد إلى 12 نقطة احتل بها المركز الـ12، بينما وصل القادسية إلى 14 نقطة في المركز الـ10.
نقاط من المباراة
- ركز الفريقان على الكثافة العددية في منتصف الملعب
- سوء التغطية الدفاعية لازم الفريقين
- سجلت الأهداف الـ4 على مرمى واحد
- شهدت المباراة طرد لاعب الرائد نيمانيا ميليتيتش في آخر دقيقة
- واصل الرائد ابتعاده عن الانتصارات للمرة السادسة على التوالي
- تصدى الحارس عزالدين دوخة للكثير من الهجمات الخطرة
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