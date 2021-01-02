الأهلي يرفض هدية الشباب للصدارة ويخسر من التعاون

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وشهد ربع الساعة الأخير من مجريات الشوط الأول انتفاضة تعاونية بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية مستغلين الضعف والعشوائية لدى دفاع الأهلي.وكان لاعب التعاون عبدولاي ساني هو من افتتح التسجيل للتعاون عند الدقيقة 30 قبل أن يضيف زميله عبدالله الجوعي الهدف الثاني عند الدقيقة 35 واختتم المهاجم الكاميروني توامبا أهداف التعاون في الشوط الأول عندما سجل الهدف الثالث عند الدقيقة 46.
وبهذا الفوز وصل التعاون للنقطة الـ 17 قفز معها إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ 22 في وصافة الترتيب.
كيف خسر الأهلي؟
- عدم التحضير الجيد من مدرب الفريق فلادان للقاء
- خروج المحترف المغربي إدريس فتوحي مصابا عند الدقيقة 7
- عشوائية الدفاع في التغطية الدفاعية
- الضعف الواضح لدى الأهلي في بناء الهجمة
- دراسة المدرب كارتيرون للأهلي جيدا قبل اللقاء
- استطاع التعاون إيقاف مفاتيح الأهلي خصوصا على الأطراف
- التنظيم الدفاعي المتميز للتعاون
- استثمار الفرص التي أتيحت للمهاجمين
- فرط في الانفراد بالصدارة خصوصا أن المتصدر الهلال تعثر هذه الجولة
- استقبل الأهلي 17 هدفا خلال 11 جولة هذا الموسم
- تجمد رصيده عند النقطة الـ 22 في وصافة الدوري.
- إيقاف سلسلة الانتصارات بعد أن فاز في 3 مباريات متتالية
- القفز للمركز الـ6 بعد أن كان في المركز الـ11
- العودة للانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام العين
- المحافظة على أقوى دفاع بتلقيه 6 أهداف فقط.
- تحقيق الانتصار الأول للتعاون هذا الموسم خارج أرضه
- الوصول للنقطة الـ17 والدخول للمنافسة على المراتب الأولى
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