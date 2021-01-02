الأهلي يرفض هدية الشباب للصدارة ويخسر من التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الانفراد بالصدارة والاستفادة من هدية الشباب الذي استطاع إيقاف الهلال المتصدر عندما تعادل معه إيجابيا بهدف لمثله مساء الخميس الماضي ليتيح الفرصة للأهلي الوصيف لاعتلاء الصدارة، إلا أن الأخير لم يستغل الفرصة وتعثر بالخسارة أمام التعاون في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد ربع الساعة الأخير من مجريات الشوط الأول انتفاضة تعاونية بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية مستغلين الضعف والعشوائية لدى دفاع الأهلي.

وكان لاعب التعاون عبدولاي ساني هو من افتتح التسجيل للتعاون عند الدقيقة 30 قبل أن يضيف زميله عبدالله الجوعي الهدف الثاني عند الدقيقة 35 واختتم المهاجم الكاميروني توامبا أهداف التعاون في الشوط الأول عندما سجل الهدف الثالث عند الدقيقة 46.

وبهذا الفوز وصل التعاون للنقطة الـ 17 قفز معها إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ 22 في وصافة الترتيب.

كيف خسر الأهلي؟

عدم التحضير الجيد من مدرب الفريق فلادان للقاء

خروج المحترف المغربي إدريس فتوحي مصابا عند الدقيقة 7

عشوائية الدفاع في التغطية الدفاعية

الضعف الواضح لدى الأهلي في بناء الهجمة

لماذا فاز التعاون؟

دراسة المدرب كارتيرون للأهلي جيدا قبل اللقاء

استطاع التعاون إيقاف مفاتيح الأهلي خصوصا على الأطراف

التنظيم الدفاعي المتميز للتعاون

استثمار الفرص التي أتيحت للمهاجمين

خسائر الأهلي بعد الخسارة من التعاون:

فرط في الانفراد بالصدارة خصوصا أن المتصدر الهلال تعثر هذه الجولة

استقبل الأهلي 17 هدفا خلال 11 جولة هذا الموسم

تجمد رصيده عند النقطة الـ 22 في وصافة الدوري.

إيقاف سلسلة الانتصارات بعد أن فاز في 3 مباريات متتالية

مكاسب التعاون بعد الفوز على الأهلي: