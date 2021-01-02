المسحل: دور كبير لملاك الإبل في نجاح المهرجان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي المكلف لنادي الإبل نائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل محمد المسحل، أن نجاح التظاهرة السنوية العالمية لنادي الإبل المتمثلة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موسمها الخامس جاء بدعم القيادة، وتكاتف الجميع والمتابعة والعمل الدؤوب الذي يقوده رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين.

وأشاد نائب المشرف على المهرجان بالدور الكبير لملاك الإبل في الإسهام في نجاح المهرجان من خلال مشاركتهم الفعالة، وتعاونهم الكبير مع نادي الإبل في جميع القرارات التي صدرت قبل وأثناء سير المهرجان، مقدما شكره للجهات الأمنية والصحية وملاك الإبل وكل من عمل في المهرجان.

وأكد المسحل أن ما تحقق من منجزات إدارية وتنظيمية خلال النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز فاق التوقعات، وقدم إثباتا منقطع النظير عن كفاءة العاملين وتضافر جهودهم على إنجاح هذا الكرنفال العالمي الذي يسهم في تحويل الموروث الشعبي للإبل إلى مسهم في مسيرة الاقتصاد الوطني.