المسحل: دور كبير لملاك الإبل في نجاح المهرجان

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وأشاد نائب المشرف على المهرجان بالدور الكبير لملاك الإبل في الإسهام في نجاح المهرجان من خلال مشاركتهم الفعالة، وتعاونهم الكبير مع نادي الإبل في جميع القرارات التي صدرت قبل وأثناء سير المهرجان، مقدما شكره للجهات الأمنية والصحية وملاك الإبل وكل من عمل في المهرجان.وأكد المسحل أن ما تحقق من منجزات إدارية وتنظيمية خلال النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز فاق التوقعات، وقدم إثباتا منقطع النظير عن كفاءة العاملين وتضافر جهودهم على إنجاح هذا الكرنفال العالمي الذي يسهم في تحويل الموروث الشعبي للإبل إلى مسهم في مسيرة الاقتصاد الوطني.
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