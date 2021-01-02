شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يتغلب على الاتحاد في دوري الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب فريق الاتفاق على مستضيفه الاتحاد بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على ملعب نادي الاتحاد بجدة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عاما.

وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 24 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة بالمركز الـ 11.

كما فاز فريق الأهلي على مضيفه فريق النصر، بنتيجة 4 - 0، وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 29 نقطة محتلا المركز الرابع، بينما بقي رصيد النصر عند 32 نقطة في المركز الثاني في سلم الترتيب.

وتستأنف اليوم آخر مباريات الجولة المؤجلة تجمع بين التعاون صاحب المركز 13 بـ 13 نقطة، مع ضيفه الوحدة التاسع بـ 19 نقطة.