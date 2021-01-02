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الاتفاق يتغلب على الاتحاد في دوري الشباب

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- بواسطة أيمن الوشواش - تغلب فريق الاتفاق على مستضيفه الاتحاد بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على ملعب نادي الاتحاد بجدة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عاما.

وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 24 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة بالمركز الـ 11.

كما فاز فريق الأهلي على مضيفه فريق النصر، بنتيجة 4 - 0، وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 29 نقطة محتلا المركز الرابع، بينما بقي رصيد النصر عند 32 نقطة في المركز الثاني في سلم الترتيب.

وتستأنف اليوم آخر مباريات الجولة المؤجلة تجمع بين التعاون صاحب المركز 13 بـ 13 نقطة، مع ضيفه الوحدة التاسع بـ 19 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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