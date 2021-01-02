الاتفاق يتغلب على الاتحاد في دوري الشباب

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وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 24 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة بالمركز الـ 11.كما فاز فريق الأهلي على مضيفه فريق النصر، بنتيجة 4 - 0، وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 29 نقطة محتلا المركز الرابع، بينما بقي رصيد النصر عند 32 نقطة في المركز الثاني في سلم الترتيب.
وتستأنف اليوم آخر مباريات الجولة المؤجلة تجمع بين التعاون صاحب المركز 13 بـ 13 نقطة، مع ضيفه الوحدة التاسع بـ 19 نقطة.
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